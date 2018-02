Energiecafé in stadhuis 13 februari 2018

03u06 0 Genk Om de Genkenaren te overtuigen om minder engergie te verbruiken, opende het stadsbestuur een energiecafé. Daar konden ze informatie en advies bekomen over renovatietechnieken om de energiefactuur te laten dalen.

"Een op de tien huishoudens verwarmt nog hoofdzakelijk met elektriciteit", zegt schepen van Woonbeleid Michaël Dhoore. "Onze diensten voeren jaarlijks 300 huisbezoeken uit om Genkenaars warm te maken voor energiezuinige matregelen." De stad wil de renovatiegraad nog verhogen. "Nu zitten we aan een gemiddelde van 104 renovaties per jaar", zegt Gianni Cacciatore, schepen van Milieu. "Willen we de klimaatdoelstellingen tegen 2050 halen, moeten jaarlijks 446 woningen gerenoveerd worden. Hierdoor besparen we per jaar 4,9 miljoen kilowattuur."





Het energiecafé kadert in de campagne 'Leef vol energie'. "Het premiestelsel blijft ingewikkeld. Een aantal voordelen wordt afgebouwd. Het komt er nu op aan de mensen te informeren zodat ze er nog gebruik van kunnen maken", besloot Cacciatore. (LXB)