Emile Van Dorenmuseum zet vergeten meester in de kijker én bouwt muur bij voor enorm schilderij LXB

08 februari 2019

12u00 0 Genk Nu zondag opent de tentoonstelling ‘Leven en Licht van Edmond Verstraeten’ in het Emile Van Dorenmuseum in Genk. Een van de doeken van de schilder is zo groot en monumentaal dat het museum een tijdelijke muur moest bijbouwen. Anders kon het schilderij niet worden opgehangen.

Het Emile Van Dorenmuseum is vernoemd naar de bekende landschapsschilder uit begin vorige eeuw, die veel heidelandschappen in Genk op doek vereeuwigde. In het museum kan je daar tot en met 9 juni dit jaar werken bewonderen van Edmond Verstraeten, een vergeten meester uit Waasmunster. Meer dan 120 jaar geleden kwam hij in contact met Emile Van Doren en met Genk. “Hij schilderde in een geheel eigen stijl met een kleurrijk palet”, legt curator Kristof Reulens uit.

In de collectie van het Emile Van Dorenmuseum worden maar twee kleine werken van Verstraeten bewaard. “Van hem tonen we nu werken die nog nooit eerder te zien waren in Limburg”, stelde schepen van Cultuur Anniek Nagels. “We brengen de werken in dialoog met het oeuvre van Emile Van Doren. Op 9 april komt de kleinzoon van Edmond Verstraeten in Genk een lezing geven over het leven en werk van z’n grootvader.