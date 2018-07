Eindelijk akkoord over kap 400 platanen in Waterschei 10 juli 2018

02u33 0 Genk De gemeenteraad heeft een akkoord bereikt over het kappen en vervangen van 400 platanen in Waterschei. Het is een breed gedragen compromis waar voor- én tegenstanders van het kappen van laanbomen in de wijk zich kunnen in vinden.

Drie uitgangspunten liggen hierbij aan de basis. De bomen zullen niet in één keer gerooid worden, wel in fasen gespreid in de tijd. "We beheren de laanbomen op lange termijn zodat de wijk z'n groen en beeldbepalend karakter behoudt", zei schepen Openbare Werken Michaël Dhoore.





Vleermuizen

Nog dit jaar zal de stad een onafhankelijke deskundige inhuren. "Een jaar krijgt hij om een plan op te maken om de bomen in fasen te vervangen", lichtte de schepen toe. Ook dat is gedragen binnen de wijk. Hierbij spelen factoren zoals algemeen belang, toestand van de platanen en vliegroutes van de vleermuizen een rol. Bij de aanpak legt de stad ook de focus op het verminderen van de overlast voor omwonenden. Zo zal de stad onder meer klimop rond bomen omvormen naar gras, hoge struiken aan kruispunten vervangen en het probleem van wortelschade aanpakken. "Ook een compromis", aldus schepen van Milieu Gianni Cacciatore. Met het akkoord komt een einde aan een bewogen periode van verdeeldheid maar ook aan een sterke betrokkenheid van de wijkbewoners met huisbezoeken, buurtgesprekken, stuurgroepen en terugkoppelingen aan de commisie die zich in de gemeenteraad bezig hield met de plantanen. (LXB)