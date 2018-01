Einde van fotodynastie Bögemann 02u48 0 Foto TONY VAN GALEN Jan Delbroeck zegt zijn iconische fotografiezaak vaarwel. Genk Zaterdag gaat fotozaak Bögemann voorgoed op slot. Fotograaf Jan Delbroeck (62), die de laatste 27 jaar aan het hoofd van Bögemann stond, stopt met de zaak.

"Ik was al die tijd wel eigenaar van de shop, maar heb de naam 'Bögemann' behouden, omdat de zaak een grote naamsbekendheid had", bekent hij. Exact 90 jaar geleden vestigde Willy Bögemann zich als fotograaf in Genk. 63 jaar lang runden drie generaties Bögemann-telgen de gelijknamige fotozaak, die een begrip werd in Genk en haar ruime omgeving. Vooral Willy viel op als fotograaf.





Extravagant

"Hij was een extravagante figuur en één van de eerste fotografen die zich in de stad heeft gevestigd", vertelt Jan. Heel wat gebeurtenissen en festiviteiten in Genk heeft hij in zwart-wit op fotopapier vereeuwigd. "Zo maakte hij een beklijvende fotoreportage van de begrafenis van de mijnwerkers die het leven lieten bij de grote mijnramp in de André Dumontmijn van Waterschei." Bögemann had van 1927 tot 1990 een eigen zaak in Genk. Daarna nam Jan Delbroeck Bögemann over. "Ik stop er nu mee, ik heb geen opvolger", zegt hij. "Ik heb goeie jaren gekend, maar heb vooral de laatste jaren moeten opboksen tegen de komst van smartphones waarmee de mensen zelf foto's kunnen trekken en delen op sociale media."





Nu zaterdag kunnen klanten die het wensen nog een borrel komen drinken, ter afscheid van een tijdperk in de Genker fotografie.





(LXB)