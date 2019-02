Einde van een traditie: geen kinderstoet meer in Genk, scholen haken af LXB

27 februari 2019

12u00 0 Genk Meer dan 30 jaar lang trokken 1.000 verklede leerlingen van de Genkse kleuter- en lagere scholen op de laatste vrijdag voor de krokusvakantie door de straten. De stad stopt nu met de carnavalsstoet voor scholen. “De laatste jaren namen steeds minder scholen en kinderen deel”, zegt schepen Toon Vandeurzen.

“De scholen kiezen er steeds meer voor om carnaval in klasverband en op de speelplaats te vieren”, gaat de schepen van Jeugd verder. Ondanks dat er vorig jaar nog zo’n 1.100 kinderen in de stoel meeliepen, trekken de scholen nu de stekker eruit. “Ze vinden dat te veel tijd opgaat in het klaarmaken van de kinderen voor deelname aan de stoet. Ook de verplaatsing (de stad legt gratis bussen in om de kinderen van en naar het centrum te brengen, red.) slorpt tijd op”, aldus Maarten Luyts, hoofd van de stedelijke jeugddienst van Genk die de mening van de scholen vertolkt.

Alternatief

Om de leemte op te vullen, ging de stad in overleg met de scholen, jeugdverenigingen en alle Genkse carnavalgroepen. De gesprekken leverden een alternatief op. “Vrijdag zal de jeugdprins van de Orde van de Spasbinken, de vereniging die carnaval in Genk organiseert, naar zes scholen gaan”, zegt Toon Vandeurzen. “Daar woont hij een programma bij dat de scholen zelf in elkaar hebben gestoken. Op zondag (3 maart, de dag nadat de grote stoet is uitgetrokken) worden jeugdverenigingen uitgenodigd om carnaval te vieren in een grote tent.” Tot nog toe hebben zich hiervoor al 205 kinderen uit verschillende jeugdbewegingen gemeld. “We zorgen voor animatie met een dj die allerlei spellen doet met de kinderen”, voegt Maarten Luyts er nog aan toe. “Bovendien organiseren we een fotoshoot waarbij de kinderen gekke bekken trekken.”