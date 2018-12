Eerste Winteravond in Bokrijk

is een publieke voltreffer LXB

26 december 2018

12u00 0 Genk De eerste van acht Winteravonden die vanavond van start ging in het openluchtmuseum van Bokrijk was een publieke voltreffer. Enkele duizenden bezoekers, onder wie heel wat gezinnen met kleine kinderen maar ook tal van opa’s en oma’s met de kleinkinderen, werden in een speciale sfeer ondergedompeld. De bezoekers keerden terug in de tijd op de nostalgische kermis met tal van retro-attracties. “We konden terug even kind zijn”, liet Lieve Dreesen uit Peer horen. “Heerlijk en super gezellig!”

Terug kind zijn

Ze beleefde met haar man Joris luyten en hun twee kinderen Ties (4) en Niene (6) een onvergetelijke avond. “Gezelligheid is troef. Hier voel je een warme sfeer in een kerstdecor.” Jong en oud genoten van een ritje op de paardenmolen, in de zweefmolen en de rups of in een botsauto. “Het is meer dan 20 jaar geleden dat ik nog eens in een botsauto heb gezeten. En met de kinderen erbij is het plezier nog groter”, bekende hij. Ouders en hun kids konden elkaar meten met de Kop van Jut, een spel waarbij je met een zware hamer een bal tot een metershoge bel moet zien te slaan. Of wedijverden in de ballentent of aan de schietkraam.

Vuur en licht

De bezoekers konden zich ook warmen aan de vuur- en lichtparade die met veel volk in hun kielzog door het museum trok. Dat warmen mag je letterlijk mag nemen. Vuurartiesten toonden hun kunsten met veel vuur en licht. Overigens waren de paden in het museum met veelkleurige lampen versierd en verlicht. Ook de historische huisjes en gebouwen werden met spots uitgelicht. Het Boergondische luik van lekker eten en drinken ontbrak uiteraard niet op de eerste Winteravond. De geur van hamburgers, pannenkoeken, frieten en smoutebollen in bloemsuiker lokten lange rijen naar de eetkraampjes. Warme choco en glühwein werden gretig geconsumeerd.