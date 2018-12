Eerste Warmathon in Genk lokt

duizenden lopers en wandelaars

18 december 2018

12u00 1 Genk Drie jaar na elkaar vond de Limburgse editie van de Warmathon (afgeleid van de marathon), één van de vele honderden actie die in de Warmste Week plaatsvinden, plaats in Hasselt. Vandaag was het de eerste keer dat het loop- en wandelevenement voor het goede doel doorging in Genk. Het decor van de Warmathon anno 2018 was het Park Molenvijvers hartje Genk. Enkele duizenden Genkenaren en bij uitbreiding lopers en wandelaars uit alle hoeken van de provincie Limburg bewogen voor één van de 1986 goede doelen waaruit de deelnemers konden kiezen.

Eigen keuze

Overigens mochten ze voor het eerst zelf het goede doel bepalen waarvoor ze liepen of wandelden. Jos Lantmeeters, parlementslid uit Genk, liep vijf rondjes rond de vijvers van 3,6 kilometer. “Het is de eerste keer dat ik in één stuk 18 kilometer loop”, vertelde hij aan de start van de Warmathon. Hij schenkt wat de mensen voor z’n traject hebben gegeven aan vzw de Regenboog, een organisatie in Genk die gehandicapten begeleidt in hun vrije tijd.

Organisaties

Heel wat organisaties vaardigden een team lopers af. Tehuizen voor Nazorg (Tevona) was één van hen. “Met 14 gasten nemen we deel. Speciaal voor de Warmathon hebben we een t-shirt gemaakt met de toepasselijke titel Wij lopen inbeperkt. Of anders gezegd: mensen met een beperking dragen ook hun steentje bij tot een warme samenleving”, vertrouwde Merel Breuls van Tevona ons toe. De technische middelbare school Sint- Michiel uit Bree deed met 58 leerlingen en leraren. “We steunen de vzw Akino die kampen houdt voor kwetsbare jongeren en mentaal gehandicapten”; lichtte Martin Goossens, leraar aan de school, toe. Goed 40 leerlingen van het Sint- Franciscus college uit Heusden-Zolder liepen mee. “Het geld dat we bij elkaar lopen, gaat naar Banglabar, een project dat osn nauw aan het hart ligt. Nog dit schooljaar gaan leerlingen naar ginder om met de boeren ginder de handen uit de mouwen te steken”, wist ons de LO- leraar Kris Bertands te vertellen.

Individuen

Niet enkel in groep werden rondjes gemaakt rond de vijvers in het stadspark. Ook werden heel wat individuele lopers opgemerkt in het pak. Jeazn-Pierre Souvereyns uit Zutendaal was één van hen. “Ik loop maar één rondje van bijna vier kilomter, en ik geef het geld aan Vincentius waar ik sinds kort ook vrijwilligerswerk doe. Ik loop niet enkel om mensen in nood te helpen. Ook haal ik motivatie uit de sfeer die heerst op de Warmathon. En daarbij, het geeft moed om met de anderen mee te lopen”, liet hij tot slot weten.