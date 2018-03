Eerste regenboogzebrapad in Limburg 01 maart 2018

03u00 0 Genk Wie op de Dieplaan ter hoogte van het stadhuis en de ondergrondse parking de straat oversteekt, doet dat voortaan op een zebrapad dat in de zes kleuren van de regenboog is aangebracht. Het is het eerste regenboogzebrapad in Limburg. "Op de koudste dag van de winter laten we zien dat we een warme stad zijn", stelde burgemeester Wim Dries, die het speciale zebrapad opende in het bijzijn van een sterke delegatie van OGWA. Wat staat voor "Ook Genks Wel Anders", een groep die ijvert voor een samenleving die openstaat voor holebi's en transgenders.

Met het pad wordt één van de punten uit het actieplan "Holebi- en transgendervriendelijke stad", dat het schepencollege met OGWA heef opgesteld, uitgevoerd.





"Het is een eerste grote stap waarmee we mensen laten nadenken dat personen die seksueel anders geaard zijn, aanvaard worden zoals we zijn", liet Joris Moors, de woordvoerder van OGWA, weten. Dat het zebrapad in de kleuren van een regenboog letterlijk in het asfalt werd gebrand is geen toeval. De regenboog is het meest herkenbare symbool van de internationale beweging die zich inzet om holebi's en transgenders als evenwaardig met alle andere mensen te behandelen.





"Een zebrapad is bedoeld om mensen veilig te laten oversteken", stipte de schepen van gelijke kansen Gianni Cacciatore aan. "Met het pad tonen we dat Genk een veilige thuishaven wil zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur of genderidentiteit."





(LXB)