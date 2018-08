Eerste Nomadfest aan kunstwerk Koen Van Mechelen 27 augustus 2018

Nomadland, dat pal tegenover Labiomista ligt, werd gisteren door burgemeester Wim Dries geopend. Er vond ook het eerste Nomadfest plaats, waar heel wat mensen naartoe kwamen. Labiomista, het project van kunstenaar Koen Vanmechelen, opent in mei 2019 op het terrein van de voormalige Zoo van Zwartberg.





"Nomadland is een plek van en voor de buurt", zegt Kathleen Monard, het hoofd van de dienst toerisme bij de stad Genk. "Op twee plekken kunnen mensen picknicken en barbecuen. En in de buurt liggen meer dan 30 volkstuintjes." Nomadland wil een brug slaan tussen de buurt en Labiomista.





Gisteren kon het publiek al voor het eerst kennismaken met het mega levend kunstwerk zoals z'n geestelijke vader Labiomista omschrijft. Labiomista staat voor een gemengd leven. "Hier zie je een mix van natuur, cultuur en diversiteit", zegt Goele Schoofs, process manager van Labiomista. De studio van Koen Vanmechelen is klaar. Het onthaalgebouw en de villa van de directeur van de zoo staan nog in de steigers. "Het is nog een werf." Achter de villa ligt een park van zoat 12 hectare waar zo'n 30 dieren (kameel- en struisvogelachtigen, en natuurlijk de kippen van Koen) in drie aparte biotopen gaan rondlopen. "Achter het park ligt een wildernis van eveneens 12 hectare die Protected Paradise gedoopt werd en aansluit met het nationaal park Hoge Kempen." (LXB)