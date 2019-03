Eerste Dry Slope van het land op domein Kattevenia moet snowboarders naar absolute top loodsen LXB

01 maart 2019

19u04 0 Genk Tegen eind dit jaar kunnen professionele en talentvolle snowboarders oefenen op Dry Slopes, de eerste in hun soort in héél het land. Er zijn maar vijf zulke slopes in de wereld. Vandaag hebben Vlaams minister van sport Philippe Muyters (N-VA) en burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V) het doek onthuld met daarop het beeld van hoe de kleine en grote Dry Slope er straks zulen gaan uitzien.

De slopes worden gebouwd op het domein van Kattevenia in Genk. Ze worden tegen de helling van de vroegere skipiste op kunstmatten, die al meer dan 10 jaar niet meer in gebruik is, aangelegd. “Het is een technisch huzarenstuk waarmee we aan atleten dat extraatje kunnen geven waardoor ze aan de top van hun sport gaan staan”, stelt minister Muyters. Voor de realisatie van de Dry Slope trok Sport Vlaanderen, de opdrachtgever van de bouw, drie miljoen euro uit.

Een duo

Eigenlijk worden op Kattevenia twee slopes gebouwd. De baby slope is 20 meter hoog, 40 meter lang en 7 meter breed. De kleine piste zal al tegen mei dit jaar opgeleverd worden. “We bouwen ook een grote slope die dient voor wedstrijden en toernooien”, zegt Tom Van Look, de directeur van de Centra van Sport Vlaanderen. “Hij zal pieken tot 30 meter. Verder zal hij ook 7 meter breed en 40 meter lang zijn.”

Snufjes

Er zitten ook technische snufjes ingebouwd. “De grote schans heeft een hellingsgraad van 30 graden”, licht Van Look toe. “De kicker (afsprong) zal verstelbaar zijn zodat elke Big Air Jump kan nagebootst worden. De tricks in de lucht evolueren snel. Ze worden steeds acrobatischer en moeilijker om uit te voeren. Daarom landen de snowboarders op een gigantische airbag van 1300 en van 500 vierkante meter voor de kleine slope. Om gedurfde tricks te oefenen en snelle vooruitgang te boeken, is veilig landen van groot belang”, aldus nog Tom Van Look. De Dry Slopes zijn multifunctioneel. “Ze kunnen ook gebruikt worden door sporters op de BMX- fietsen”, vult Van Look nog aan. “Ze kunnen hun big jumps oefenen. En later hebben we nog plannen om in de buurt van de slopes een mountainbikepark aan te leggen.”

Panorama

De Dry Slope geeft niet enkel de toppers in het snowboarden de kans om te oefenen op hoog niveau. Bovenaan de grote slope wordt nog een platform voorzien waar bezoekers een prachtig zicht hebben op de installaties en de spectaculaire jumps van dichtbij kunnen bewonderen. “Het is een mooie opportuniteit om het domein Kattevenia verder te laten groeien”, verklaart Wim Dries. “We zijn nog in overleg met Sport Vlaanderen om een bliksempad aan te leggen waardoor wandelaars via dat pad naar de uitkijkhut kunnen gaan.”