Eerste date wordt verkrachting 08 mei 2018

De strafrechter in Tongeren heeft een 22-jarige man uit Genk veroordeeld tot 14 maanden cel (helft met uitstel) omdat hij een vrouw met wie hij een date had,met geweld verkrachtte en onteerde. Hij wordt ook voor een periode van vijf jaar uit zijn rechten ontzet.





De twee hadden via de - niet onschuldige - datingsite Badoo een eerste afspraak gemaakt. Die eindigde in 'La Petite Maison', een etablissement dat kamers verhuurt. Daar zag de vrouw na een tijdje praten een knuffel wel zitten, maar de Genkenaar wilde meteen 'boter bij de vis'. Toen zij dit weigerde, gebruikte de man geweld om zijn zin te krijgen. Zij werd verkracht en verplicht hem oraal te bevredigen. Uiteindelijk slaagde de vrouw erin te voet te vluchten en zocht 7 kilometer verder hulp in het tankstation Bruno. Haar burgerlijke belangen blijven ambtshalve aangehouden. (JEK)