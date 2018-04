Eerste cartoonfestival zet Genk in z'n blootje 14 april 2018

Genk in z'n blootje! Onder die titel loopt in The Gallery een cartoonfestival dat het stadsbestuur niet bepaald spaart.

The Gallery is een centrum voor kunsten en ambachten in de Molenstraat. En het is het onderkomen voor het allereerste cartoonfestival in Genk. Het initiatief komt van lokale cartoonist Knarr Kroniek. Zijn tekening van de burgemeester en enkele schepenen in hun blootje, siert de affiches van het festival.





Knarr Kroniek bracht tien cartoonisten samen, die in totaal 250 prenten tonen. Prenten waarmee ze actuele thema's op de korrel nemen. Of ze nemen lokale politici in het vizier, evenwel zonder te kwetsen. Thema's die aan bod komen zijn onder meer het plan om platanen te kappen, en de boskap voor de uitbreiding van de firma Essers. Maar ook boerka's komen aan bod.





Naast de cartoons worden ook werken van vijf beeldende kunstenaars getoond. Het festival loopt nog tot 6 mei. Meer info op www.the-gallery.be. (LXB)