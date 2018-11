Een stapje dichter bij The Matrix: Jeugd leert wc plaatsen met 3D-bril Studenten T2 campus verwerken leerstof via virtual reality LXB

19 november 2018

12u00 0 Genk Het virtueel leren als extra hulpmiddel vindt steeds meer ingang in het onderwijs. Nu ook in het middelbaar, zo blijkt. Op de T2 Campus, een centrum op het Thor Park in Waterschei waar 350 opleidingen, trainingen en workshops in vooral technologieën van de toekomst aangeboden worden, lieten gisteren acht jongeren zien hoe ze bij hun opleiding voor sanitair installateur virtual reality gebruiken om bijvoorbeeld een toilet in een badkamer te plaatsen. “Alles lijkt zo levensecht”, aldus Emanuele Giordano (17), die deeltijds onderwijs volgt aan het Atlas College in Genk.

Levensecht

“Ik krijg met een 3D- bril op de mogelijkheid om de stappen voor het installeren van een toilet goed te oefenen vooraleer de wc in het echt wordt geplaatst”, getuigde jongeman. “De leerlingen kunnen nu oneindig oefenen in situaties die de praktijk natuurgetrouw nabootsen”, beaamde Bart Boelen, die op de T2 Campus instaat voor het nieuwe leren, uit.

Veilig

“Als ze fouten maken, kunnen ze die nog herstellen en er iets uit leren”, vervolgde Boelen. “De fouten worden ook bijgehouden. Virtual reality zorgt ook voor méér veiligheid, bij het oefenen met de 3D- bril kunnen geen ongelukken gebeuren. Kortom, 3D- leren is een extra middel in het leerproces.” En de studenten? Die zijn enthousiast over het digitaal leren. “Het labo waarin we oefenen is echt de max”, lichtte Emanuele Giardano op. “Hier staat alles wat ik nodig heb om sanitair installateur te worden. We leren hier nog altijd maar dan op een heel andere manier.”

Eerste leerlingen

De 8 jongeren maakten gisteren deel uit van een groep van 32 leerlingen uit het deeltijds onderwijs. “Het waren de eerste leerlingen uit het dagonderwijs die starten aan een opleiding aan de campus”, stelde Ingrid Crysberghs, die in opdracht van het stadsbestuur scholieren uit het middelbaar naar de campus haalt om hen met de nieuwste technieken kennis te laten maken. “We organiseren dit aanbod voor de Limburgse scholen”, vulde burgemeester Wim Dries aan. “Hiervoor krijgen we financiële ondersteuning van het departement Onderwijs. Wat we doen, kadert ook in het SALK- plan voor Limburg (opgesteld naar aanleiding van de sluiting van de Fordfabriek, nvdr).