Een op drie tot één op vier

leerlingen niet op school LXB

04 februari 2019

12u00 0 Genk Er rijden vandaag in Limburg amper bussen van De Lijn en private ondernemingen die voor de vervoersmaatschappij ritten doen. Er zijn heel wat leerlingen te laat of helemaal niet op school geraakt. Bij wijze van proef zijn we poolshoogte gaan nemen bij de middelbare scholen in de regio Genk, zowel bij de vrije als bij de scholen uit het gemeenschapsonderwijs (het GO). Afhankelijk van de scholen en de studierichtingen die ze aanbieden, is één op de drie tot één op de vier leerlingen niet komen opdagen als gevolg van de staking van de chauffeurs.

Files

“Bij ons zijn vandaag 75 van de 100 leerlingen die TSO en BSO in de tweede en derde graad volgen niet op school”, laat de directrice van de bovenbouw (de laatste vier jaar) van Altea (atheneum in Genk) weten. “Het ASO is praktisch volledig.” De directie en leraren van de school stellen vast dat het vanochtend bijzonder druk was op de Mosselerlaan en Collegelaan. Daar liggen alle middelbare scholen van Genk bij elkaar. “Er staan lange files”, licht Snellings toe. “Het komt omdat de ouders meer dan op andere dagen hun kinderen alsnog met de auto naar school brengen.”

Afwezig

Bij het Atlascollege, meer bepaald in het domein economie en organisatie waar 410 leerlingen les volgen, komen 100 jongens en meisjes niet opdagen. Wat betreft het domein techniek en innovatie bij het Atlascollege blijven 120 van de 460 leerlingen thuis. Bij de domeinen sport en wetenschap en zorg en welzijn van hetzelfde college zijn 190 leerlingen van de in totaal 720 afwezig. “Vooral in de zorg en welzijn zien we klassen met een of maar enkele leerlingen op klassen van 10 tot 15 leerlingen”, horen we bij het Atlascollege.

Verlaten

Dat amper bussen de stelplaatsen buitenrijden, zorgt ervoor dat de stations en haltes waar de bussen stoppen en vertrekken er verlaten bijliggen. Dat is aan het station in Genk niet anders. Het aantal dat de kou trotseert en eenzaam wacht aan de haltes zijn op de vingers van één hand te tellen. Bjorn Wevers (18) uit Maasmechelen, een student mechanica aan de Don Boscoschool in Houthalen- Helchteren, is één van hen. “Met geluk kon ik vanochtend nog op een bus stappen die me naar het station heeft gebracht”, laat hij horen. “Hier staat of stopt geen enkele bus, ik wacht al vier uur op een bus. Ik geraak niet meer op school, en m’n ouders kunnen me niet komen halen. Ze zijn op hun werk en ze kunnen er niet weg. Hoe ik op school of thuis zal geraken, is een groot vraagteken”, legt hij verder uit.