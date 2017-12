Een nieuwe dag, een nieuw kunstwerk op straat 02u26 0 TONY VAN GALEN Pieter, Helga en Hanne bij het kunstwerk van de dag, vlak bij de kerstmarkt.

Een maand lang kunnen voorbijgangers recht tegenover de kerstmarkt elke dag een nieuw kunstwerk ontdekken. Het initiatief komt van kunstenaarscollectief Brol dat 30 beginnende kunstenaars vond die 24 uur lang één creatie mogen tentoonstellen. "We willen meer kunst in de straat brengen", zegt Pieter Cabergs (24), student grafische vormgeving en één van de mensen achter het initiatief. "We willen kunst toegankelijk maken voor een breed publiek. Als voorwaarde stelden we wel dat rood en groen, de overheersende kerstkleuren, in de werken moesten verweven zijn. Maar we willen met het project geen link leggen met Kerstmis", getuigde hij. De werken missen hun effect niet. "We krijgen niks dan positieve reacties", stelde Cabergs. "Mensen kijken verbaasd en heel nieuwsgierig naar de creaties. We hebben zelfs al fans die elke dag naar een kunstwerk komen kijken en er even blijven bij stilstaan."





Pieter Cabergs heeft een pizzadoos ontworpen en Helga Hoogmartens maakte een werk waarop haar eigen bed met een vrouw in wol afgbeeld staat. Hanne Hulsmans (28), studente grafische vormgeving, heeft in haar werk een tafel met een groene grasmat verwerkt. (LXB)