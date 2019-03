Een maand cel voor jaloerse veertiger die ex gruwelijke video van moordaanslag stuurt VCT

11 maart 2019

16u48 0 Genk A. (40) uit Genk kon het niet verkroppen dat zijn relatie na acht maanden op de klippen liep. Op 4 juli 2017, drie weken na de breuk, stuurde hij haar een bericht. Dat hij wist dat ze een nieuwe vriend had. Een half uur later stuurde hij haar een gruwelijk filmpje van een moordaanslag op een man. Hij kreeg een maand cel met uitstel voor belaging.

“In het filmpje zie je hoe een persoon van dichtbij wordt neergeschoten”, beschreef de aanklager. “Het slachtoffer wordt daarna nog in het gezicht geschoten tot het pistool leeg is.” Zijn ex vreesde voor haar leven, deed aangifte bij de politie en dook onder bij een vriendin.

Volgens A. was de aanleiding een ruzie over de hond. “Ik was kwaad op haar, maar ik had geen slechte bedoelingen”, beschreef A. voor de strafrechter in Tongeren. De veertiger gaf toe dat hij onder invloed van alcohol en drugs was toen hij het filmpje stuurde. “Maar het was niet mijn bedoeling om haar iets aan te doen.”

Volgens de strafrechter had de veertiger, die voordien al heel wat discussies had gehad met zijn ex, wel degelijk de bedoeling om het slachtoffer opzettelijk te verontrusten. De burgerlijke belangen werden aangehouden.