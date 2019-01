Een kleine 250 ZOL-medewerkers

doen mee aan Tournée Minérale LXB

31 januari 2019

12u00 0 Genk Ziekenhuis Oost-Limburg campus Sint-Jan dat in het Synaps Park in Genk ligt, vroeg en kreeg de Waterkar die eigendom is van en uitgestuurd wordt door de Watergroep (vroegere Maatschappij voor Watervoorziening) om gratis leidingwater te bedelen. De komst van de Waterkar is het startschot van Tournée Minérale die héél de maand februari duurt en waarbij de deelnemers 28 dagen lang beloven geen druppel alcohol te drinken.

Zes keer meer

Achter de tap stond een tevreden Katrijn Van Aken, coördinator zorgpad alcohol in Ziekenhuis Oost- Limburg en bezieler van Tournée Minéral in het ziekenhuis. “Al bijna 250 dokters, verplegers en andere medewerkers in het ziekenhuis doen mee”, liet ze weten. “Zes keer meer dan vorig jaar toen we er zo’n 80 telden.”

Uit solidariteit

Heide Velkeneers en Lieve Van Loo, twee verpleegsters die werken in de dagkliniek, zeggen ja tegen Tournee Mineral uit solidariteit met collega’s die héél februari alcohol afzweren. “We doen voor de eerste keer mee en gaan de uitdaging aan om geen druppel alcohol aan te raken. De dokters zeggen dat we méér water moeten drinken. En dat gaan we doen.” An Schreurs, Wendy Brouwers en Carrie Jonckheere, alle drie sociaal werkers in het ziekenhuis zijn notoire waterdrinkers. “Dagelijks drink ik toch een kleine twee liter en half water”, bekende Wendy. “Ik drink niks alcohol. Bovendien is het gezond om water te drinken”. De medewerkers die vandaag onder de middagpauze een glas water kwamen drinken kregen nog een gezond extraatje mee. Het ziekenhuis bood hen een fruitslaatje aan.