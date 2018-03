Eén jaar Fietsersbond: "Meer Genkenaren op de fiets is ons doel" 21 maart 2018

02u49 0 Genk De Fietsersbond mag een kaarsje uitblazen. Speciaal voor die verjaardag, trapten het kernteam van de bond en het schepencollege letterlijk de lente in.

Onder een lentezonnetje maakte Jan Fabry van de Genkse bond de balans op van het eerste werkjaar. Die is bijzonder positief. "Al moeten we nog meer Genkenaren op de fiets krijgen", zegt hij. "Uit de stadsmonitor blijkt dat 30 procent regelmatig fietst, maar 70 procent doet dat bijna nooit." Volgens hem zit het goed met de fietspaden. "Ze zijn gekend bij toeristen, maar nog te weinig bij de Genkenaren zelf." Fervent fietser Michäel Dhoore geeft alvast het goede voorbeeld. "Voor verplaatsingen van en naar het werk fiets ik jaarlijks 5.000 kilometer", zegt Dhoore. "Daarmee bespaar ik per jaar 300 liter aan benzine."





De fietsinfrastructuur voldoet dan wel, toch moet er meer promotie gemaakt worden om Genkenaren op de fiets te krijgen. "Dat kunnen we niet alleen, ook de stad en andere partners hebben we nodig", zegt Fabry. "Zelf hebben we het voorbije jaar rond bewustmaking voor gebruik van de fiets gewerkt. Zo kiezen we elke week de fietser van de week op facebook." Burgemeester Dries vindt dat er méér ingezet moet worden op die fietscultuur. "Dat moeten we samen doen, en we moeten het fietsen meer zichtbaar maken. We vragen mensen dat ze meedenken om meer de tweewieler te gebruiken, bijvoorbeeld om de kinderen naar school te brengen", besluit hij. (LXB)