Een belevingsparcours in Bokrijk laat

je in de werken van Bruegel stappen

“We moeten ons erfgoed méér koesteren” LXB

04 april 2019

12u00 0 Genk De taferelen, figuren en voorwerpen die Pieter Bruegel de Oude - dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Vlaamse meester stierf - schilderde, krijgen in Bokrijk een tweede leven. Vanaf nu zaterdag kunnen de bezoekers héél het seizoen lang, dat nu zaterdag start, de landschappen en taferelen die de meester schilderde in het echt beleven. Hoe? Met “De wereld van Bruegel”, een bijzondere expositie die 3,7 miljoen euro kost en waar naar verwachting 100.000 dagjesmensen en toeristen extra naartoe komen. Jaarlijks telt Bokrijk 300.000 bezoekers. “Straks stappen ze als het ware in één van de schilderijen van Bruegel”, vertelt Igor Philtjens, de gedeputeerde voor toerisme en de voorzitter van vzw Domein Bokrijk.

De link

Bokrijk bezit geen schilderijen van Bruegel. En toch wordt “De wereld van Bruegel” er uitgerold! “De link is niet ver te zoeken”, werpt Philtjens op. “Bokrijk geeft je een inkijk in het dagelijks leven van mensen vandaag, vroeger en in de toekomst: wonen, werken, spelen en leven! In de werken van Bruegel staat ook de “gewone mens” héél centraal. Bovendien liet Jozef Weyns, de eerste conservator van Bokrijk, zich al voorafgaand aan de opening van het museum in 1958 inspireren door de Vlaamse meester”. Naast Breugel zetten Vlaams minister van toerisme Ben Weyts en Toerisme Vlaanderen sterk in op nog twee andere Vlaamse meesters: Rubens en Van Eyck! “Het zijn toeristische magneten en zorgen ervoor dat de Vlamingen méér bewust worden van hun erfgoed dat ze best méér mogen koesteren”, aldus de minister die van de totale investering in “De wereld van Bruegel” met 2 miljoen euro over de brug is gekomen.

Beleving

“In Bokrijk ontdekken bezoekers hoe actueel zijn werk nog steeds is. Zo wordt je een spiegel voorgehouden naar het leven van vandaag”, vult hij aan. “De wereld van Bruegel” biedt een eigentijdse beleving van de gebruiken, tradities, het eten en drinken. Kortom, het dagelijks leven uit het midden van de 16 de eeuw! “We doen dat met een interactief belevingsparcours. Op elf plekken in het museum kan je de verbondenheid van Bokrijk met Bruegel echt voelen”, aldus Philtjens. “Op elke locatie komt een bepaald thema aan bod. Wie was de schilder? Wat vertelt z’n oeuvre over het dagelijks leven toen en nu?” Naast de belevingsroute doorheen het museum kunnen de bezoekers in de horecazaken van Bokrijk gerechten proeven die in de 16 de eeuwse volkskeuken werden bereid: ei in ‘t groen, gersterisotto. Of de bieren uit die tijd proeven: Kleyn Bier en De Wildeman. Het laatste is een nieuw bier dat speciaal naar aanleiding van “De wereld van Bruegel” wordt gebrouwen.

Familiespel

Families kunnen met een speciaal voor de expo ontworpen game het Bruegelparcours verkennen. “Zo kunnen ze op zoek gaan naar verdwenen voorwerpen uit het schilderij De strijd tussen carnaval en vasten”, verklaart Igor Philtjens. “Hiervoor gebruiken ze een polsbandje. Bij de start van de game krijgen ze een virtuele hoed opgezet, naar een voorbeeld van een echt model uit de tijd van Bruegel. Op elf haltes, verspreid in het museum, zijn kristallen voorwerpen verstopt die ze moeten scannen met het polsbandje. Het zijn de sleutels tot de verhalen van Bruegel.” Van 11 juli tot en met 1 september 2019 brengt het toneelgezelschap Laika dagelijks “Bravo, meneer Bruegel”, een familievoorstelling. Voor de mensen die zich wensen te verdiepen in Bruegel en het dagelijks leven uit z’n tijd heeft Bokrijk in samenwerking met het Kunsthistorisch Museum Wenen - daar is de Bruegelzaal populair - het boek “De wereld van Bruegel” uitgebracht. Meer info op www.dewereldvanbruegel.be.