Drugsverslaafde dievegge riskeert 12 maanden cel 25 januari 2018

02u54 0 Genk De procureur in de strafrechtbank van Tongeren vorderde twaalf maanden cel en een boete van 1.200 euro voor de 41-jarige S.R. uit Genk wegens diverse diefstallen.

De vrouw, momenteel gedetineerd, is als het ware vast meubilair geworden in rechtbanken en gevangenissen. Zij wordt, wanneer ze niet in de cel zit, gehuisvest door het Genkse OCMW en ontvangt 300 euro per maand om in haar verdere levensbehoeften te voorzien. De aan cocaïne verslaafde S.A. is intussen al zo'n 20 jaar trouwe klant in Limburgse rechtbanken. Dit keer ging het over een nieuwe reeks diefstallen. Bij één daarvan, een diefstal van kleding in Hasselt, verloor ze haar identiteitskaart waardoor de speurders het wel erg makkelijk kregen. Een diefstal in de Carrefour van Shopping 1 in Genk ontkende de vrouw evenwel met klem. "Ik mag daar, waar veel politiemensen aanwezig zijn, zelfs niet meer rondwandelen. Ik ben niet gek hoor en ik was daar gewoonweg niet", zei ze tegen de rechter.





In een proces van september 2011 was S.R. dan weer zelf burgerlijke partij. Toen was ze het slachtoffer van prostitutie en verkrachting waarbij de verslaafde meisjes 'beloond' werden met cocaïne of rake klappen kregen. Vonnis over de diefstallen volgt op 7 februari.