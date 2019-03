Drugsdealer opgepakt na achtervolging MMM

26 maart 2019

15u04 0 Genk In de Boenerstraat in Sledderlo is zondagmiddag een 28-jarige Genkenaar staande gehouden nadat hij een controle wilde ontvluchten. Hij had drugs op zak en ook een huiszoeking leverde resultaat op.

De 28-jarige zat als passagier op een quad toen Politie CARMA tot controle wilde overgaan op het speelplein in de Boenerstraat. De man liep weg, maar kon verderop tegengehouden worden. Hij had onder andere enkele zakjes met cannabis bij zich en werd gearresteerd. De politie voerde meteen een huiszoeking uit in zijn woning. Hier vonden ze onder meer een hoeveelheid cannabis en verpakkingsmaterialen. De spullen werden in beslag genomen.

De Genkenaar wordt verdacht van bezit en verkoop van drugs. Hij werd maandagnamiddag voor de onderzoeksrechter geleid en die besloot hem aan te houden.