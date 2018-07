Drugsdealer moet 20 maanden brommen 13 juli 2018

In de correctionele rechtbank van Tongeren werd een 36-jarige Genkenaar, die tussen juni 2013 en februari 2018 (met enkele maanden tussenpauze) heroïne en cocaïne verhandelde, tot 20 maanden cel en een boete van 8.000 euro veroordeeld. Hij ziet ook 13.265 euro aan vermogensvoordeel verbeurd verklaard. De dertiger, die momenteel in de cel zit voor nog andere feiten, kreeg in de eerste periode hulp van een 34-jarige Nederlander. Die werd veroordeeld tot een jaar cel en een boete van 6.000 euro.





Hun afzetgebied situeerde zich vooral in Genk en Maasmechelen. Kortstondige observaties, verklaringen van een hele reeks afnemers en camerabeelden aan een benzinestation waar vaak transacties gebeurden, zorgden ervoor dat de lucratieve handel begin februari van dit jaar eindelijk opgedoekt kon worden. (JEK)