Drugsdealer (19) opgepakt aan Thor Park 14 mei 2018

02u35 1 Genk Zaterdagavond arresteerde Politie CARMA op de Nijverheidslaan een 19-jarige man uit Genk na een korte achtervolging.

Toen een patrouille rond half acht een auto en enkele personen aan het Thor Park in de André Dumontlaan wilde controleren, zette één jongeman het meteen op een lopen. Tijdens zijn vlucht gooide hij een plastic tas weg. Na een korte achtervolging kon de politie hem in de Nijverheidslaan arresteren. In de plastic tas trof de politie een grote hoeveelheid cannabis aan. In een heuptasje dat de man droeg, staken een grote som geld en een precisieweegschaal. De man werd voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat. Later op de avond trof men bij een huiszoeking in zijn woning een som geld, een smartphone en een bivakmuts aan. De drugs, het geld, de weegschaal en de smartphone zijn in beslag genomen. De jongeman is bij de politie reeds gekend voor eerdere drugsgerelateerde feiten. Hij wordt verdacht van bezit en verkoop van verdovende middelen. (MMM)