Dronken jongeman verkrachtte vrouw met beperking 06 september 2018

02u39 0 Genk De strafrechter in Tongeren veroordeelde een 18-jarige Afghaan die in As woont tot veertig maanden cel omdat hij een vrouw met mentale beperking achtervolgde en verkrachtte. Hij wordt ook levenslang uit zijn rechten ontzet.

Op 7 januari van dit jaar nam de vrouw aan het Dussartplein in Hasselt de bus richting Genk, waar ze samen met haar zus een religieuze viering zou bijwonen. De dronken jongeman nam plaats naast de vrouw en begon haar te betasten. Zij duwde hem van haar weg en zocht een andere stoel op, maar de ongewenste toenaderingen hielden niet op. Aan het station van Genk stapte zij op een andere bus die haar dicht bij de woonplaats van haar zus zou brengen. De Afgaan koos ook voor die bus en het wansmakelijke spelletje bleef duren. De vrouw hoopte van de agressor verlost te zijn toen ze bij de woning van haar zus aanbelde, maar die gaf niet thuis. Ze besliste dan maar te voet naar de kerk te gaan, maar zo had de Afgaan het niet begrepen. Hij sleurde de ongelukkige naar een garagebox in de buurt, waar ze zich volledig moest uitkleden en met geweld werd verkracht. Hierbij liep ze verwondingen op over heel het lichaam, waaronder een scheur aan de vagina. Haar burgerlijke belangen blijven ambtshalve aangehouden. (JEK)