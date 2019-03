Drie verdachten van ontvoering en moord blijven aangehouden: “Zeven mannen folterden hem omdat er drugs was verdwenen” MMM

15 maart 2019

12u40 2 Genk De aanhouding van de drie mannen die verdacht worden van de moord op Hilal Makhtout uit Genk, is deze voormiddag door de raadkamer bevestigd. Makhtout werd gemarteld in zijn woning in Nieuwe Kempen en in Rochefort dood teruggevonden. Mogelijk ligt een ruzie over een hoeveelheid verdwenen drugs aan de basis.

De 33-jarige Hilal Makhtout werd woensdag dood aangetroffen in een chalet in Rochefort. De man bleek met zwaar geweld om het leven te zijn gebracht. Makhtout was al sinds zaterdagnamiddag vermist, zijn familie begon zoekacties via sociale media. Dinsdag kreeg de politie info binnen over een mogelijke ontvoering en en viel de woning van Makhtout binnen.

Twee medehuurders - de gebroeders A.A. - en een kompaan werden opgepakt voor wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het gaat om twee mannen van 25 en 21 uit Genk en één man van 22 uit Peer.

Al snel was de link tussen de feiten in Rochefort en Genk duidelijk. “Er is overleg geweest tussen beide parketten over de beste manier om dit onderzoek verder te voeren”, zegt Anja De Schutter van het Limburgse parket. “Vandaag heeft het parket van Namen de zaak voor de Raadkamer gebracht om het onderzoek daar te laten beëindigen, zodat het dossier kan worden overgemaakt aan het parket van Limburg.”

Zeven mannen

Zeven gemaskerde mannen doken zaterdagmiddag op aan de woning van Hilal. De meesten van hen gewapend, sommige spraken Frans, anderen Arabisch of zelfs met een hoog Nederlands accent. Ze bewerkten hem met een hamer, richtten een wapen op zijn wang en wilden hem laten opbiechten waar een hoeveelheid verdwenen drugs lag. De kameraad van Hilal, die veel zag gebeuren, werd door hen het zwijgen opgelegd en leeft sindsdien ondergedoken. (lees verder onder de foto)

Moord

De concrete aanleiding van de feiten en het precieze verloop ervan zijn voor het parket op dit ogenblik nog niet duidelijk. “Wel is uit de autopsie gebleken dat het slachtoffer met zwaar geweld om het leven werd gebracht”, klinkt het. Volgens een vriend van Makhtout - die op het moment van de foltering ter plaatse was - zou er gesproken zijn over verdwenen drugs ter waarde van duizenden euro’s. De drie verdachten ontkennen echter alle feiten.

Het parket blijft uiterst karig met informatie, omdat er nog meerdere verdachten gezocht worden.