Drie organisaties zorgen voor

samenaankoop mazout LXB

21 december 2018

Dire organisaties uit de wijk Winterslag slaan de handen in elkaar en gaan samen mazout aankopen. De samenaankoop van stookolie is een initiatief van het buurthuis Passerel, de Kristelijke Werknemers Beweging (kortweg de KWB) en de vzw Stebo. De drie partners doen de aankoop omdat ze de prijs van de stookolie voor de gezinnen en alleenstaanden die zich hiervoor melden gevoelig kunnen laten dalen. De drie hebben een prijs van 0,57 euro per liter kunnen afdwingen. De firma die de mazout begin volgend jaar aan huis zal leveren en met wie de drie hierboven vermelde organisaties een deal hebben gesloten is Comfort Energy. De deelnemers moeten minimaal 1000 liter stookolie bestellen. De bestelbon moet nog voor 4 januari volgend jaar binnengebracht worden bij buurthuis Passerel. De leveringen gebeuren vanaf dinsdag 8 januari 2019.