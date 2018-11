Drie jonge ondernemers lanceren

online platform voor bouwmachines

“We brengen heftrucks en kranen op één plaats samen” LXB

06 november 2018

12u00 0 Genk Bij bouwbedrijven, steden en gemeenten staan voor korte of lange tijd heftrucks, kranen, bulldozers en andere zware machines stil. Om al dat rollend materieel optimaal en efficiënt in te zetten, hebben drie jonge ondernemers uit Genk een oplossing bedacht: een online platform waar ze vraag en aanbod van onbenutte en onderbezette machines bij elkaar brengen.

“Bij bouwbedrijven staat 30 procent van de machines stil”, weet Laurens Opitek te vertellen. Met Michiel Vandeweyer en Jannes Valkeneers is hij één van de drie zaakvoerders van Bullswap - een samentrekking van bulldozer en swap - die het uniek platform heeft bedacht. Hun platform is enig in Europa.

Onderbezet

“Bij steden en gemeenten wordt 60 procent van het machinepark voor een bepaalde tijd niet gebruikt”, vult Jannes Valkeneers aan. “Vandaag een machine huren, kost al makkelijk 8.000 euro per maand. We zijn eens bij een groot bouwbedrijf nagegaan hoeveel geld het kan genereren door stilstaande machines te verhuren. Het bedrijf telt 200 machines. Stel dat ze uitgeleend worden, dan krijgt het bouwbedrijf 2,5 miljoen euro aan extra inkomsten binnen.”

Bedrijven

Het deelplatform is enkel beschikbaar voor bedrijven. “Elk bedrijf kan als verhuurder of huurder gebruikmaken van de service”, licht Michiel Vandeweyer toe. “Enerzijds bieden verhuurders hun onderbezette machines aan. Anderzijds kunnen huurders verzoeken verzenden om stilstaande machines goedkoper te huren. In het platform hebben we een zoekmachine verwerkt. Met enkele klikken kan je een heftruck of een graafmachine vinden. Het platform geeft de gebruiker de kans om in te schatten of de machine en de tegenpartij een juiste match zijn voor hem”, aldus Michiel, die eraan toevoegt dat Bullswap ook contracten, facturatie en al het andere administratieve werk, dat anders de bedrijven doen, voor z’n rekening neemt.

Op café

De drie vrienden - Jannes is handelsingenieur, Michiel econoom en Laurens studeerde internationale politiek - kwamen op café op het idee. “Het is tussen pot en pint ontstaan”, bekent Laurens Opitek. “We deden een onderzoek bij 30 bedrijven die machines een tijdlang niet gebruiken. We stelden een concrete behoefte vast om de machines uit te lenen aan andere bedrijven. Zo worden kosten en tijd bespaard. En we bieden een duurzame oplossing aan.” Of hun concept de kip met de gouden eieren oplevert, zal de toekomst uitwijzen. Dat hun platform een voorbeeld is van innovatie en digitalisering, blijkt uit twee erkenningen. Zo is Bullswap geselecteerd voor Start it @kbc die jong en vernieuwend ondernemerschap ondersteunt. Als kers op de kaart is het platform uit 971 start-ups geselecteerd voor The Birdhouse. “Hiermee krijgen we zes maanden begeleiding om van onze onderneming een bloeiend bedrijf te maken”, werpt Jannes Valkeneers op. “We zoeken nu investeerders die geloven in het platform”. Meer info over het platform kan u vinden op www.bullswap.com.