Drie inbraken in Genk met kerst

26 december 2018

Dieven hebben op kerstdag drie keer toegeslagen in Genk.

Dinsdagnacht sloegen de daders toe in een woning in de Rietstraat. Ze gingen aan de haal met geld en juwelen. Ook in de Weg naar As kregen bewoners dieven over de vloer. En ook hier verdwenen juwelen en geld. Tot slot werd er ook ingebroken in de Bosrandstraat. Daar maakten de dieven een laptop en een horloge buit.