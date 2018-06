Doe-het-zelfdief slaat meermaals toe in plaatselijke HUBO 07 juni 2018

02u29 1 Genk De strafrechter in Tongeren veroordeelde een 61-jarige Genkenaar bij verstek tot 10 maanden cel en een boete van 600 euro omdat hij, tussen januari en november 2006, verschillenden diefstallen pleegde in de plaatselijke HUBO.

Hij ging er aan de haal met onder andere zakken pellets en kiezels, verf, een stroomgenerator en meerdere trapladders. Bij een eerste behandeling, op 11 november vorig jaar, werd de man vrijgesproken omdat er een fout adres op de dagvaarding stond.





Camerabeelden

Daardoor vielen de kosten voor het geding ten laste van de Belgische staat. Het parket dagvaardde echter opnieuw met het juiste adres. Toch kwam de zestiger weer niet opdagen.





Ontkennen had overigens geen enkele zin. Camerabeelden spraken voor zich en bij de eerste verhoren gaf de dief de feiten toe. Hij kan uiteraard nog in verzet gaan, maar dan zal hij wel met een sluitende uitleg moeten komen. Of hij dat zal doen, valt echter te betwijfelen want momenteel is zijn woon- of verblijfplaats niet meer bekend. (JEK)