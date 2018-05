Documentaire Regenboogkoor in première in C-mine 30 mei 2018

In het bijzijn van 150 genodigden werd de documentaire over het Regenboogkoor in première getoond in de gangen van de C-mine Expeditie, een ondergronds belevingsparcours over de mijn van Winterslag. Een jaar lang werd het koor, dat drie jaar geleden op de werelddag voor vluchtelingen ontstond en een mix telt van vluchtelingen, nieuwe en oude Genkenaren, gevolgd en gefilmd. Het resultaat is een hartverwarmende documentaire met getuigenissen van een bonte groep mensen die samen leven en zingen. De documentaire is een initiatief van de dienst Diverseiteit en Gelijke Kansen van de stad. "Niet enkel oefenen vluchtelingen en nieuwkomers hun Nederlands terwijl ze samen zingen", vertelt Linda Swinnens, oprichtster van het kleurrijke koor waarin het dna van Genk vertegenwoordigd is. "Ook en vooral is het een plek waar mensen van uiteenlopende origine elkaar ontmoeten. Hier onstaan vriendschappen. Zingen verbindt mensen."





Voor Greet Wielemans, dirigente van het 50 koppen tellend koor, is het koor meer dan samen zingen. "We inspireren elkaar en vormen een soort veilige gemeenschap. Het koor is een opstap naar het vrijetijdsaanbod." Met de documentaire wil het Regenboogkoor bovengronds gaan. "We gaan de film onder andere tonen bij scholen waar niewkomers en vluchtelingen Nederlands leren", aldus Linda Swinnens. (LXB)