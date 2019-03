Dievenbende steelt voor 10.154 euro aan inktpatronen en riskeert nu gevangenisstraf tot 30 maanden DSS

26 maart 2019

16u54 0 Genk In Colruyt-filialen in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant hebben Georgiërs voor 10.154 euro aan inktpatronen gestolen. In december 2017 liep de driekoppige bende in het Genks filiaal tegen de lamp.

Het drietal stuurde dinsdagmorgen hun kat naar de Tongerse strafrechter. Daar moesten ze verschijnen nadat ze in december 2017 betrapt werden tijdens hun laatste diefstal in de Genkse Colruyt. De dieven beweerden dat de inktpatronen voor hun internetbedrijf in Georgië dienden. Ze waren er, naar eigen zeggen, te duur in aankoop. De procureur oordeelde dat de verklaringen volstrekt ongeloofwaardig waren en vroeg gevangenisstraffen tot 30 maanden voor diefstal en bendevorming in verschillende samenstellingen. Ook hun modus operandi verliep steeds volgens hetzelfde patroon. Ze liepen meteen naar de multimediasectie in de winkels, staken de inktpatronen onder hun jas en kochten iets kleins aan de kassa. Zo liepen ze onopgemerkt de winkel weer buiten. De strafrechter in Tongeren spreekt zich uit op 23 april.