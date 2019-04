Dieven viseren bejaarden met list, politie roept op tot alertheid MMM

03 april 2019

16u31 0 Genk Dieven hebben dinsdag toegeslagen bij een bejaard koppel in de Bessenstraat in Maasmechelen. Ze gebruikten daarbij een list. Die tactiek wordt de laatste weken vaker gebruikt.

Het ging dit keer om twee dames en een man die de bewoners wijsmaakten dat zij de nieuwe buren waren. Ze geraakten binnen en konden toeslaan. Het was pas later op de avond dat de bewoners merkten dat er geld en juwelen uit de woning ontvreemd was. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.

“We willen iedereen, maar vooral senioren erop attent maken waakzaam te zijn als personen zich onaangekondigd aan de deur aanbieden”, klinkt het bij de politie. “De verdachten komen meestal met geschenken zoals fruit en bloemen aanbellen. Het doel van deze personen is enkel om binnen te geraken en spullen van waarde te ontvreemden.”