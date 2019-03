Dieven stelen geld, camera en een gitaar MMM

07 maart 2019

19u12 0 Genk Dieven hebben op twee plaatsen toegeslagen in Genk.

In een woning op de Gracht werd woensdag ingebroken. Onbekenden gingen aan de haal met cash geld en juwelen. Ook in de Biegrachtstraat werd afgelopen nacht ingebroken. In deze woning verdwenen een gitaar, cash geld en een cameralens.