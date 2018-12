Dieven slaan toe in Zwartberg MMM

26 december 2018

18u45 0 Genk Dieven hebben dinsdag en woensdag op drie adressen toegeslagen in Zwartberg.

Er werd ingebroken in een woning op de Jules Carlierstraat. Daar verdween geld en juwelen. Ook de bewoners van een woning op de Koerweg kregen dinsdag dieven over de vloer. Hier verdwenen geld, juwelen, twee camera’s en elektrische werkmaterialen. In een woning op de Cockerillplaats stelde men dinsdag de diefstal van enkele flesjes parfum en koffietassen vast.