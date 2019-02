Dieven slaan toe in vier wagens, één gestolen wagen teruggevonden MMM

12 februari 2019

Dieven hebben op vier plaatsen in auto’s ingebroken in Genk. In de Sint-Barbarastraat, de Herengracht en de Vennekeslaan is vannacht ingebroken in vier auto’s. Telkens werden de airbags, navigatie en het stuur gestolen. Bij een woning in de Vennekeslaan werd een auto gestolen die op de oprit stond. De wagen werd later in Zutendaal teruggevonden. Politie CARMA voert verder onderzoek.