Dienstverlener SD Worx

vestigt zich op Thor Park LXB

25 februari 2019

Dienstverlener SD Worx, een internationale speler die bedrijven en organisaties helpt wanneer ze problemen hebben om extra personeel aan te werven, komt zich vestigen op het Thor Park. De laatste is een bedrijvenpark waar ingezet wordt op onderzoek naar hernieuwbare energie. Bovendien is het een hotspot voor technologie en innovaite in Genk. Thor Park ligt op de voormalige mijnsite van Waterschei. “Onze lokale verankering op Thor Park is een bewuste keuze”, zegt Yves Vanhees, kantoordirecteur SD Worx voor Hasselt en Genk. “We helpen steeds meer KMO’s en start-ups bij hun personeelsgroei. Thor is een ideale uitvalsbasis om deze bloeiende regio met bedrijventerrein Genk-Noord, Genk-Zuid en Zwartberg te bedienen. Meer info op www.sdworx.be.