Diefstal, inbraak en ongeval voor politie CARMA BVDH

24 februari 2019

Politie CARMA beleefde een veelzijdig weekend. Op de Guillaume Lambertlaan te Genk zijn zaterdag rond 17 uur een auto en een bromfietser gebotst. Een 18-jarige man uit Bocholt, een 19-jarige man uit Genk en een 22-jarige vrouw uit Kasterlee liepen daarbij verwondingen op. In de nacht van zaterdag op zondag is een auto gestolen in Bocholt op de oprit van een woning in de Raakstraat. Verder is zondag vastgesteld dat een motorfiets gestolen werd uit een garage in de Eikenlaan te Genk. Een dag eerder werd er reeds een diefstal van een fiets gemeld in een appartementsgebouw in de Molenstraat.