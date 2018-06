Dief steelt dertig pakjes koffie 08 juni 2018

Een 49-jarige Genkenaar is woensdag rond 18.20 uur betrapt op een winkeldiefstal in een supermarkt op de Watergrasstraat. De man duwde een medewerker aan de kant toen deze probeerde hem tegen te houden. Daarna sloeg hij op de vlucht en hij verstopte zijn buit in een steegje ter hoogte van de Onafhankelijkheidslaan. Politie CARMA kwam ter plaatse en kon de man even later aantreffen in de Stalenstraat. In het steegje werd een boodschappentas met een dertigtal pakjes koffie teruggevonden. De Genkenaar werd gearresteerd en voor verhoor meegenomen naar het commissariaat.





De man zal zich binnen drie weken moeten verantwoorden voor de rechter. (MMM)