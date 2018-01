Dief gevat die regenpijpen van kerken steelt 23 januari 2018

02u41 0 Genk De dief die tientallen koperen afvoergoten heeft gestolen, is gevat. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit het Nederlandse Dongen, zo'n 100 kilometer van de Limburgse grens. Ze wordt ervan verdacht koperen afvoergoten van meerdere kerken gestolen te hebben in korte tijd.

De eerste diefstallen werden vastgesteld net na de kerstperiode van vorig jaar. Dat was in Genk en Opglabbeek. Tussen 28 december en 3 januari 2018 kwamen er plots meerdere meldingen binnen. Dat ging tot in Bocholt, in Kaulille, Lozen en Reppel. De daders keerden daar zelfs een dag later terug, om de overige buit mee te stelen.





Bewakingscamera

In totaal pleegde de vrouw dertien effectieve diefstallen en deed ze twee pogingen. Ze ging daarbij telkens op dezelfde wijze te werk en schroefde de onderste twee meter van de muur. In enkele gevallen was er breekschade. In één van de laatst gepleegde feiten werd de verdachte gefilmd door een bewakingscamera uit de omgeving. Politie CARMA vroeg de beelden op en zag een Nederlands kenteken. Dat voertuig werd geseind, en kon afgelopen donderdag 18 januari onderschept worden in Turnhout. Of de vrouw de feiten bekend heeft, is voorlopig niet duidelijk. Maar de bestuurster werd gearresteerd en overgebracht naar het politiecommissariaat in Genk.





De 39-jarige vrouw uit Nederland is vrijdag aangehouden door de onderzoeksrechter. Of de vrouw altijd alleen handelde, moet het onderzoek nog uitwijzen. Verdere arrestaties zijn niet uitgesloten. (MMM)