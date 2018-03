Dertigers met drugs opgepakt 03 maart 2018

Bij een drugsactie zijn woensdagavond twee dertigers uit Genk gearresteerd. In een auto en in een woning werd een aanzienlijke hoeveelheid cannabis aangetroffen. De politie ontdekte de feiten nadat woensdagavond een auto uit het verkeer gehaald in de Lucien Londotstraat in Genk. De bestuurder legde een positieve speekseltest af. Even later werd een tweede auto onderschept in de Bochtlaan, waarin een hoeveelheid cannabis, een maatbeker en verpakkingsmaterialen gevonden zijn. Beide bestuurders werden voor verder onderzoek meegenomen naar het politiecommissariaat. Even later werd een huiszoeking uitgevoerd in de woning van een van de verdachten. Ook hier vond de politie een grote hoeveelheid cannabis en enkele accessoires voor de verkoop ervan. De dertigers zijn donderdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren en die besloot een van hen aan te houden. (MMM)