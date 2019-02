Dertiger riskeert 8 maanden cel voor verkeersagressie maar beweert dat slachtoffer hem aanviel VCT

26 februari 2019

14u07 0 Genk Een dertiger uit Kortessem riskeert 8 maanden cel voor verkeersagressie. Op 11 augustus 2017 sloeg hij een man in Genk in zijn wagen, nadat hij hem met zijn zwarte BMW aan hoge snelheid was voorbij gereden. De dertiger zelf draait het verhaal om en beweert dat het slachtoffer hem aanviel. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak.

Volgens de aanklager reed N. (30) op 11 augustus 2017 met de zwarte BMW van zijn vader aan hoge snelheid door de Reinpadstraat in Genk. “Hij is dan gestopt in het midden van de rijbaan en heeft de deur aan de passagierszijde van de auto van het slachtoffer geopend. Mijnheer wilde zijn hondje nog tegenhouden; dat naast hem zat op de passagiersstoel, maar hij kreeg onmiddellijk een slag tegen zijn linkerkaak. Nadat hij uitgestapt was incasseerde hij nog slagen.” Het slachtoffer noteerde de kentekenplaat van de BMW en diende onmiddellijk klacht in bij de politie. “N. is in 2015 al eens veroordeeld voor afpersing en pleegde in 2016 ook feiten van geweld,” schetste de aanklager, die naast de celstraf ook een boete van 100 euro vorderde.

N. zelfde draaide het verhaal om. “Hij claxonneerde zeer luid toen ik van op de oprit van mijn woning de rijbaan op wilde rijden. Ik ben gestopt en hij is als een gek naar mijn voertuig gelopen. Er is dan wat duw- en trekwerk geweest.” Zijn advocaat vroeg de vrijspraak. Vonnis op 26 maart.