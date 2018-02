Derde 'Huis van het Kind' opent op 3 maart 21 februari 2018

Na Genk-Centrum en Genk-Noord kunnen gezinnen met kinderen met hun vragen of problemen vanaf 3 maart in een 'Huis van het Kind' op Genk-Zuid terecht. Het staat daar open voor gezinnen uit de wijken Sledderlo, Langerlo en Kolderbos. Voor het eerst kunnen gezinnen uit de naburige gemeente Zutendaal naar het huis gaan.

De sterkte van een Huis van het kind is dat alle diensten en voorzieningen voor kinderen gratis zijn en onder één dak bij elkaar worden gebracht. Dat het Huis van het Kind in Sledderlo staat, is geen toeval. "In het verlengde hiervan bevinden zich al het jeugdwelzijnswerk Gigos, het buurthuis met wijkbureau, een speeltuin en een basisschool. Bovendien ligt het huis in het groen", zegt Hilde Haerden, het hoofd van Campus O3. "Het opzet was om in drie jaar op drie plaatsen verspreid in de stad een huis te openen, en daar zijn we nu in geslaagd."





Speciaal concept

Het huis, dat zaterdag 3 maart de deuren opent, is rechtgezet met een speciaal concept. "Het is gebouwd op maat van de gezinnen en kinderen", zegt Hilde Haerden. "Het is ingericht als één grote huiskamer. Zo worden de ouders onthaald aan een grote tafel die uitnodigt om met elkaar om te gaan. We hebben een salon met zithoekjes. We beschikken over een speelhoek voor de kinderen." Wat opvalt is de sobere inrichting. Het huis is bijna energieneurtraal. Er valt veel licht van buiten binnen door de grote ramen."





Meer gegevens op info@campuso3.be. (LXB)