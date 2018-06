Derde Genks Suikerfeest in Heempark 18 juni 2018

02u36 0

Gisteren vond de derde editie plaats van het Groot Genks Suikerfeest in het Heempark te Genk. Hier werd de derde dag van het ramadanfeest gevierd, dit is het einde van de vasten. De reuzepicknick werd aangevuld met een wereldbuffet, optredens, kinderanimatie en goodiebags voor kinderen en tal van sfeertentjes waar verschillende culturen konden worden opgesnoven. Een gospelbandje zong zelfs enkele liedjes over Jezus. Zoals gewoonlijk was het feest gratis en kon je er solidariteitstickets kopen, waarmee ook vluchtelingen en minderbedeelde Genkenaars het feest konden bijwonen. De sluiting van het tijdelijk slachthuis in Genk was echter wel het onderwerp van heel wat gesprekken. (BVDH)