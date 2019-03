Deputatie zet licht op groen voor bouw nieuwe drankblikjesfabriek in Genk: goed voor 150 jobs Dirk Selis

18 maart 2019

17u25 0 Genk De Limburgse deputatie geeft groen licht voor de bouw van een nieuwe drankblikjesfabriek aan de Henry Fordlaan in Genk. Hier zal Cofco NV weldra kunnen starten met een eerste productielijn in West-Europa. De blikjes zullen geproduceerd worden op de terreinen van Illochroma.

Gedeputeerde Inge Moors (CD&V): “Eind 2018 diende het bedrijf Illochroma uit Genk een aanvraag in bij het provinciebestuur tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de realisatie van een nieuw drankblikjesbedrijf. Ik ben opgetogen dat we de aanvraag, slechts 3 maanden later, gunstig kunnen beantwoorden en de vergunning kunnen afleveren.”

Tewerkstelling van 100 tot 150 personen

Het nieuwe productiebedrijf wordt voorzien op de terreinen van Illochroma Haoneng, producent van etiketten voor blikjes en flessen, aan de Henry Fordlaan in Genk. Via de vergunning kunnen de bestaande gebouwen worden uitgebreid en verbouwd. Bijkomend worden twee vrijstaande bijgebouwen voorzien op het terrein voor verfopslag en waterzuivering. “De investering heeft een waarde van 60 miljoen euro en kan op termijn zorgen voor de tewerkstelling van 100 tot 150 personen. Uiteraard is dit voor onze stad een belangrijke investering. Het feit dat men kiest om dergelijk productiebedrijf in Genk te vestigen toont ook aan dat we als stad en regio over belangrijke troeven beschikken om een rol te spelen in de maakindustrie van de toekomst in Vlaanderen en België,” aldus burgemeester Wim Dries.

1 miljard blikjes

Het nieuwe bedrijf Cofco NV genaamd zal in de aangepaste bedrijfsgebouwen worden ondergebracht en zal er instaan voor de productie van éénzijdige open en tweeledige aluminiumblikken met inhoud van 330ml en 500ml. In eerste instantie zal één productielijn geïnstalleerd worden in de gebouwen, maar de mogelijkheid tot het uitbreiden naar een tweede productielijn wordt reeds voorzien. Het bedrijf heeft de ambitie om op termijn 365/24u te produceren. Jaarlijks zullen er om en bij de 1 miljard blikjes geproduceerd worden. Het bedrijf verwacht begin 2020 operationeel te zijn.