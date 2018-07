Demir onthult nieuwe namen N-VA-lijst 04 juli 2018

Zuhal Demir, staatssecretaris voor Gelijke Kansen en tevens lijsttrekker en kandiddat-burgemeester, heeft het merendeel van de lijst van de Genkse N-VA vrijgegeven.

Op plaats twee staat Jos Lantmeeters; parlementslid en fractieleider in de gemeenteraad. Enkele opvallende namen versterken de lijst. Danny Kerkhofs (60) is één van hen. Hij is een bekende muzikant met een breed netwerk. "Ik ben geïnteresseerd in politiek en nu doe ik voor het eerst mee aan de verkiezingen", vertelt hij. Toen Zuhal Demir bij hem aanklopte, moest hij niet lang nadenken. "Ze zegt de dingen zoals ze zijn. Daar kan ik me in vinden."Op de lijst staan twee oud-leraren van Zuhal Demir en de gewezen profvoetballer Stefano Ghiro. Lijstduwer is Jan Bergmans, die in heel Genk bekend staat als stookolieleverancier.