Deelfietsen voortaan te vinden op 20 locaties in Genk LXB

01 april 2019

12u00 0 Genk De groene deelfietsen (Mobit) zijn een succes. Vandaag zijn er 1.518 Genkenaren die voor korte verplaatsingen in de stad een deelfiets gebruiken. Na een nieuwe aanbesteding gaat de stad opnieuw in zee met Mobit, maar het systeem wordt gebruiksvriendelijker. Zo komen er 20 parkeerzones in heel Genk, waar je de fietsen kan vinden.

“We stellen vast dat de fietsen te verspreid in de stad achtergelaten worden”, zegt schepen van Mobiliteit Michaël Dhoore (CD&V). Om het aantal zwerffietsen- die zomaar ergens werden achtergelaten- tot een minimum te beperken, heeft de stad in samenwerking met Mobit op 20 locaties verspreid in héél Genk fietsparkeerzones ingericht. “Nu weet de gebruiker dat hij met zekerheid een Mobit-fiets vindt in één van de parkeerzones”, stelt D’Hoore.

Parkeerzones

Genkenaren kunnen de parkeerzones vinden via de Mobit-app. In het straatbeeld worden de zones goed zichtbaar aangeduid. “Een team van Mobit brengt de zwerffietsen elke week terug naar de parkeerzones”, aldus de schepen. “De gebruiker die een fiets achterlaat op een andere locatie dan een parkeerzone, betaalt bovenop het gebruikelijke tarief van 0,45 euro per 20 minuten nog eens evenveel extra.” Het gebeurt ook dat fietsen in een natuurgebied gedumpt worden. “Wie dat doet, moet voortaan een toeslag van 5 euro betalen.” Mobit denkt er ook aan om nog dit jaar elektrische deelfietsen aan te bieden. “Hierbij is het de bedoeling enkele plekken uit te rusten met een elektriciteitskast, waarin meerdere batterijen opgeladen worden”, verklaart de schepen. “Zo zijn er steeds opgeladen batterijen beschikbaar.” Meer info vop mobiliteit@genk.be