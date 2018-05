Debutalbum voor Genkse band Dumont 30 mei 2018

Dumont heeft haar nieuwste album uit. "We bestaan nu een half jaar, en zijn meteen de studio in gedoken", vertelt bassist Albert Claesen. "We wilden die echte Amerikaanse sound hebben van Tom Petty, Bob Seger en Neil Young. Naar ons gevoel is dat gelukt." De nummers werden opgenomen bij Studio Crescendo bij Pino Guarraci en gemixt door Zjefs Cludst. Verrassing van formaat is de Amerikaanse singersongwriter Elliott Murmphy - nog met Bruce Springsteen gespeeld - die de mondharmonicapartijen voor zijn rekening nam. Dumont stelt hun gloednieuwe album voor op 22 juni tijdens Genk on Stage. (MMM)