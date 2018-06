De WK-gekte kan nu écht losbarsten 12 juni 2018

02u43 0

Ook Genk telt af naar het WK voetbal. Niet enkel kan je de wedstrijden van het nationaal elftal en andere ploegen op groot scherm volgen, gedurende het hele tornooi zal de stadsverlichting schitteren in de nationale driekleur. "Zo brengen we sfeer en supporteren we en passant mee met de Rode Duivels", zegt schepen van Evenementen Lotte Trippaers. Genk is een stad die diversiteit hoog in het vaandel draagt. Om die reden worden de matchen van Marokko, Spanje, Portugal en Polen uitgezonden in de stad. "Om de wildgroei van grote schermen tegen te gaan en veilig feesten te garanderen, hebben we tijdelijk een verbod op grote schermen ingevoerd", aldus Trippaers.





Bar Parasol

Enkel op twee publieke locaties worden grote schermen toegestaan: Bar Parasol op de Grote Markt en het Stadsplein. Bar Parasol is een initiatief van enkele horecazaken op de Grote Markt. "Hier worden alle WK-machten uitgezonden", verduidelijkte Trippaers. Goed 100 meter verder op het Stadsplein zijn in de eerste ronde enkel de matchen van de België en Marokko te zien. Vanaf de 2de ronde wordt bekeken welke uitzendingen op het Stadsplein uitgezonden worden. Tijdens het WK voetbal vindt in de stad ook het gratis festival Genk on Stage plaats. Op Factor J zal daar de match Tunesië tegen België gevolgd kunnen worden. (LXB)