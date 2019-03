De was en strijk (zien) doen zorgt voor thuisgevoel in Toermalien LXB

21 maart 2019

17u27 0 Genk Het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk (ZOG) wil in de leefgroepen van het woon- en zorgcentrum Toermalien zoveel mogelijk huiselijkheid invoeren. Om hieraan tegemoet te komen werd vandaag het startschot gegeven van het “Was- en strijkproject Linnenzorg”. Het wordt eerst uitgerold in twee woongroepen waar in totaal een kleine 30 ouderen, onder wie een aantal met dementie, verblijven. Later wordt het in de zestien overige leefgroepen geïntegreerd. “We willen dat de bewoners zich thuisvoelen en benaderen zoveel mogelijk hun thuissituatie”, zeggen Ingrid Dreessen en Jos Aben, respectievelijk directeur van het ZOG en van Toermalien.

“Wasmachines en droogkasten zijn al in een aantal leefgroepen geplaatst. Nu voegen we daar het strijken aan toe”, legt Ingrid Dreessen uit. “De bewoners gaan niet zelf strijken. Ze kunnen wel helpen bij het plooien van de was. En ze snuiven de frisse geur van de was op. Wat bij hen een thuisgevoel oproept. De strijk en was wordt door de linnenzorgers gedaan. Hiervoor zetten we mensen uit Alternatief, een sociale werkplaats, in. Nu zijn er twee aan de slag, straks komen er nog vijf krachten bij. Bewoners die zelf nog de was kunnen doen, krijgen daar de kans toe. Door de was en de strijk in de leefgroepen te brengen, voelen de bewoners zich meer bij het dagelijks leven betrokken. En ze blijven niet meer héél de dag in een zetel zitten. Ze zijn bezig en hebben beweging. En bewoners met dementie fleuren op als ze de was en de strijk zien doen. Herinneringen komen boven, en ze worden er rustig van.”

Samenwerken

Het pilootproject kadert ook in de filosofie van Portavida, de welzijnscampus van de stad Genk waar meer dan 600 personen van verschillende sociale organisaties werken. “We streven naar synergieën”, zegt de schepen Ria Grondelaers. “Hier werken het ZOG en Alternatief samen. En de samenwerking gaan we nog uitbreiden”. Meer info over het project op www.zoggenk.be.