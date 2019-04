De vijf weekendtips in Limburg MMM

04 april 2019

NEERPELT: Neil Diamond tributeavond

Liefhebbers van Amerikaanse klassiekers kunnen zaterdag terecht in het Dommelhof. K.F. Dommelgalm brengt er een repertoire met nummers van Neil Diamond. Samen met diverse solisten brengen ze het beste werk van de Amerikaanse zanger, die onder meer bekend is van ‘Cracklin’ Rosie’, ‘Song Sung Blue’ en uiteraard ‘Sweet Caroline’. De aanvang van dit concert is om 20.15 uur. Aan de kassa betaal je 12 euro, jongeren tot twaalf jaar mogen gratis binnen.

HASSELT: Streetart Wandeling

Voor Street Art moet je niet meteen naar Berlijn of New York. Ook in onze eigen Limburgse hoofdstad ontdek je pareltjes in het straatbeeld. Zaterdag kan je meestappen in een boeiende wandeling langs grootse gevels vol graffiti en verborgen pareltjes in de binnenstad van Hasselt. Het gaat om een wandeling van bijna zes kilometer voor jong en oud. Opgelet, vol is vol. Er worden maximum 25 deelnemers toegelaten. Inschrijven kan via 0474 60 87 60 of info@owsh.be. De tocht start om 13.30 uur aan de Maastrichterstraat 59 aan de Toerismekantoor.

MAASMECHELEN: Klimaatwandeling op Connecterra

Klimaatmarsen genoeg in ons land, maar dit weekend kan je aan Connecterra meewandelen met een gediplomeerde klimaatgids. Eén van de aanwezige rangers neemt je mee op pad doorheen het park en vertelt je over de gevolgen van de klimaatverandering voor onze natuur en wat jouw rol kan zijn in het volledige verhaal. De wandeling start zondag om 14 uur aan het bezoekersonthaal en zal eindigen rond 16 uur. De inkom bedraagt 3 euro, jonger dan 3 jaar is gratis. Inschrijven is niet nodig.

Herk-de-Stad: Twintigste bloemen- en plantenmarkt

Wie lente zegt, denkt aan planten. Of toch de groene vingers onder ons. Zondag kan je daarvoor terecht op de bloemen- en plantenmarkt aan het Marktplein van Herk-de-Stad. De gemeente organiseert het event jaarlijks, en dit keer zelfs al voor de twintigste keer. Je vindt er ook tuinbeelden, keramiek en tuinmeubelen. Aan een speciale stand kom je alles te weten over composteren.

GENK: Paasfestival Bokrijk

Tijdens de paasvakantie kan je in het Openluchtmuseum van Bokrijk terecht voor het Paasfestival met tal van activiteiten zoals workshops en paasspelletjes. Er is ook een vernieuwde speelschuur. Op paaszondag en -maandag kan je Pasen beleven zoals dit honderd jaar geleden gebeurde en raap je eitjes tijdens de grote Paaseierenraap. Vanaf zaterdag 6 april start het festival voor twee weken.

Het Arboretum en de wandel- en fietsroutes zijn het hele jaar gratis toegankelijk. Voor de kleinsten onder ons kan je uiteraard ook steeds een bezoekje brengen aan de grote openluchtspeeltuin die dagelijks geopend is van 9 tot 21 uur. Ook deze is gratis toegankelijk.